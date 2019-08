Le père de Leo, 12 ans et handicapé moteur, a lancé un appel sur les réseaux sociaux afin de mettre la main sur les personnes qui ont volé la chaise roulante de son fils.

"On lance une bouteille à la mer. Nous avons pris un verre dans un très chouette établissement sur la place de Durbuy, La brasserie Ardennaise. Quoi qu'il en soit, manifestement des gens peu scrupuleux y étaient ou sont passés devant et ils ont volé la chaise roulante bleu Marine pailletée de marque vermeiren type éclipse taille ado, appartenant à notre petit loulou handicapé moteur. Si tout nos contacts pouvaient partager, même si cela nous semble perdu ce serait sympa... Merci à vous."

Interviewé par nos collègues belges, le papa a déclaré: "Cette chaise, on l’avait depuis deux ans, donc on n’en a pas droit à une nouvelle aide tout de suite. Ce n’est pas loin de 1.200 euros. La maman a été voir dans les autres établissements, sans succès. Les tenanciers de l’établissement ont une caméra qui donne sur la terrasse, et le patron va visionner les images. Malgré toutes nos recherches, on n’a pas retrouvé la chaise."

La publication a été partagée près de 30.000 fois et a suscité de nombreux messages de solidarité. Affaire à suivre.