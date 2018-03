Direction le Maroc pour les "gazelles du Luxembourg"

POUR EN ARRIVER LÀ

Elles ont mis la main à la pâte pendant leur préparation. © Martha Team/Facebook

PLUS QU'UN RALLYE

Les deux gazelles aux côtés du "Poldi" de l'association Kriibskrank Kanner. © Martha Team/Facebook

Le "paint job" définitif. © Martha Team/Facebook

Les deux femmes vivent au Luxembourg et évoluent dans des secteurs complètement différents mais ont trouvé, il y a quelques mois, un projet commun: participer au rallye Aïcha des Gazelles 2018.Un rallye-raid exclusivement féminin qui se déroule du 16 mars au 31 mars 2018 et qui part de Nice vendredi. Les "gazelles du Luxembourg" ont pris la route jeudi matin afin de rallier la ville portuaire. Stéphanie "la baroudeuse" et Mathilde "la navigatrice" se sont lancées dans cette aventure résolues à franchir la ligne d'arrivée.Dans un entretien, Stéphanie nous a même confié "je continuerai même si je me casse quelque chose". Mais d'où vient cette détermination?Elles se sont entraînées pendant des semaines afin d'être prêtes et de pouvoir parer à toute éventualité lorsqu'elle seront livrées à elles-mêmes dans le désert marocain."Les entraînements nous ont poussé dans nos derniers retranchements" nous expliquait la semaine dernière Mathilde Thanner, la copilote de l'équipage.Amenées à prendre beaucoup de responsabilités dans le vie de tous les jours, "c'est la première fois que je me suis laissée donner des ordres" ajoutait Stéphanie.Mais avant les entraînements et surtout le rallye, les deux femmes ont dû créer une ASBL, trouver des sponsors, organiser des soirées et rassembler un budget d'un peu moins de 25.000 euros.Un budget qu'elles sont parvenues à rassembler à l'aide de sponsors et d'efforts personnels mais cette entreprise avait comme un goût amer, quelque chose "d'égoïste" aux yeux de Stéphanie.Les deux gazelles ont voulu donner un sens à leur course et c'est ainsi qu'elles se sont associées à la fondation Kriibskrank Kanner.Déterminées à "emmener les enfants de l'association" avec elles au Maroc, elles ont trouvé un artiste qui a inscrit les noms d'enfants malades sur la carrosserie de leur bolide ainsi que les fameux "Poldis" de l'association.Une course qui a pris une dimension caritative avant même d'arriver au Maroc puisque les gazelles ont reversé les bénéfices de leur dernière soirée à Kriibskrank Kanner et qu'elles comptent faire de même après la course.En effet, elles ont ouvert une cagnotte que vous pouvez retrouver ici qui permet à n'importe qui "d'acheter des kilomètres" à raison d'1 euro par kilomètre. La totalité des fonds récoltés ira à la fondation Kriibskrank Kanner. "C'est une raison de plus pour nous de tout donner afin de franchir la ligne d'arrivée" concluait Stéphanie la semaine dernière.L'équipage est également parvenu à s'associer au "Luxembourg, Let's Make It Happen" et représentera donc les couleurs luxembourgeoises au Maroc. Autant dire que les enjeux seront de taille.