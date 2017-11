A New York

A New York Une Formule 1 de Schumacher vendue 7,5 millions de dollars

Cette Formule 1 a remporté le Grand Prix de Monaco en 2001, et elle avait été qualifiée de "la voiture de course la plus étonnante jamais mise aux enchères".

Le prix atteint par la voiture du septuple champion du monde de Formule 1, gravement blessé dans un accident de ski en 2013, a largement dépassé les estimations initiales, entre 4 et 5 millions de dollars.

"Ce n'est pas une œuvre d'art", avait reconnu avant la vente un responsable de Sotheby's, Grégoire Billault, mais "on a tous grandi avec des voitures, rêvé de voitures, et j'ai pensé que ce serait bien de faire un petit clin d'oeil".