Coups et griffures: le roller derby lutte pour être reconnu

Manque de fair-play, castagne et look excentrique: l'équipe luxembourgeoise de roller derby défie cet après-midi le Purple 2.0 d'Arras, à la Rockhal.

Et dire que les "Grandes Duchesses" n'existeraient pas si sa présidente n'avait jamais vu le film Bliss. Réalisé par Drew Barrymore et sorti en 2009, celui-ci met en scène une jeune femme (Ellen Page) étouffée par l'éducation de sa mère et qui découvre un jour un sport déjanté : le roller derby. "J’ai tout de suite été attirée par les côtés girl power et rock’n’roll" lance Loren Laplane, présidente, mais aussi l'une des plus anciennes joueuses du club.

Cet après-midi à la Rockhal (15h), face aux joueuses d'Arras, Soeur Sourire (son pseudo) et sa bande s'en sortiront encore avec pas mal de bleus et de griffures. "Généralement, on ne se blesse pas gravement car les protections assurent bien leur fonction !"

Depuis 2013, les Grandes Duchesses jouent des coudes pour se faire une place au Luxembourg, s'entraînent dans un parking (celui de la Belle Étoile à Strassen) et ne jouent qu'un seul match par an à domicile, à la Rockhal. Elles ne sont rattachées à aucune fédération et ne participent donc à aucun championnat, ni en France, ni en Belgique, ni en Allemagne. Leurs matches leur font juste gagner des points au classement européen. Mais "l'idée est bien de participer à des championnats européens à l'avenir" souligne Émilie Gouleme, ancienne joueuse, désormais en charge de la promotion de l'équipe.

"Nous jouons tous nos matches officiels à l’extérieur, ce qui commence à poser de sérieux problèmes car faute d’avoir une salle pour organiser plus de rencontres, nous n’avons pas la possibilité de remercier les équipes qui nous ont invitées en les accueillant à notre tour" explique Sœur Loren Laplane Sourire. "Le roller derby est un sport qui se pratique partout dans le monde dans des gymnases, mais pas au Luxembourg..." regrette t-elle.

En attendant, les Grandes Duchesses vont enfiler leur mini short et distribuer les pains dès 15h, dans une ambiance festive animée par des DJ. Quelques éléments pour comprendre ce qu'il va se passer sur le" track" (la piste) de la Rockhal : "un match, c’est deux mi-temps de 30 minutes, elles-mêmes composées de petites parties de maximum deux minutes appelées « jam ». Le but du jeu est que la jammeuse (celle qui a une étoile sur le casque) dépasse les bloqueuses (défenseures) adverses pendant que les bloqueuses de son équipe bloquent la jammeuse adverse. Les jammeuses marquent un point pour chaque bloqueuse dépassée à compter du deuxième passage. Le roller derby est un sport très réglementé : "les joueuses vont en prison pour 30 secondes à chaque faute commise et au bout de sept fautes, elles sont expulsées du match" explique Loren Laplane. Ce n'est pas pour autant qu'elles vont rester sages.