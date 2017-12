Un jeune attaquant de 20 ans est décédé

Le jeune avant-centre de Boavista, Edu Ferreira, atteint d’un cancer de la jambe est décédé.

Son club a annoncé la triste nouvelle ce dimanche alors qu'il avait récemment prolongé son contrat jusqu'en juin 2019 malgré la maladie.



"Edu est parti, mais il ne nous quittera jamais! Aujourd'hui, il y une étoile de plus ans le ciel. Repose en paix, Edu", peut-on lire sur le compte Twitter du club. D'autres équipes du championnat portugais ont également tenu à lui rendre hommage.