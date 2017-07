Le duo luxembourgeois participera-t-il au Dakar 2018?

Nani Roma lors de sa première victoire au Dakar 2004 à Dakar. Il est aux côtés de Cyril Desprès. © AFP

Hugo Arellano et Fabien Bigard ont de bonnes chances de participer à la prochaine édition du Dakar puisqu'ils font partie des 8 finalistes du projet BF Goodrich.Les deux hommes pourraient concrétiser un rêve de gamin à travers le " BF Goodrich Good Project Dakar Edition ". Concrètement, la marque de pneus propose de financer les inscriptions et les pneus d'un équipage méritant pour le Dakar 2018.Cerise sur le gâteau, le parrain du projet n'est autre que Nani Roma, vainqueur du Dakar en moto et en auto, et il coachera l'équipage sélectionné par le comité BF Goodrich qui rendra sa décision lundi.Contactée par nos soins, la représentante de BF Goodrich Europe a affirmé que la marque "veut donner le coup de pouce nécessaire à un équipage qui n'aurait peut-être pas pu partir sans notre aide".Les sélectionnés doivent maintenant se manifester à travers les réseaux sociaux afin de montrer comment ils se préparent pour le rallye-raid le plus prestigieux du monde.

Il sera donc intéressant de suivre les publications des différents équipages ce weekend qui doivent se mettre en avant via les réseaux sociaux.



Vous pouvez suivre l'équipe luxembourgeoise sur leur page Facebook ou encore sur leur page Instagram.