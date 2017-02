De nouvelles images de l'accident d'Ayrton Senna surgissent

C'est un spectateur, situé dans la tribune principale à hauteur de la grille de départ, qui a publié ses images personnelles. Dès le départ, on aperçoit le crash spectaculaire entre JJ Lehto, qui avait calé sur la grille à bord de sa Benetton, et le Portugais Pedro Lamy qui n'a pu l'éviter.

Ensuite, Ayrton Senna sort de la piste et va heurter le mur à l'extérieur de la courbe rapide de Tamburello. Le Brésilien n'a pas survécu au choc, mais l'annonce officielle de son décès n'a été faite que quelques heures après l'arrivée de la course.

Durant l'interruption du Grand Prix, on peut observer la tension qui règne aux abords de la piste, et principalement dans les stands, où les membres des diverses écuries avaient déjà dû faire face à l'accident mortel de Roland Ratzenberger le samedi, et à la violente sortie de piste de Rubens Barrichello le vendredi.