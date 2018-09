Comment acheter d'autres tickets pour le match F91-AC Milan

La solution est simple, quand un club ne dispose plus de tickets pour un match, il faut se renseigner auprès de l'équipe adverse.C'est ce qu'un internaute bien renseigné et fan de football a essayé, et ça a l'air de fonctionner. La procédure ne prend que quelques minutes et les tickets sont téléchargeables sur le site internet de l'AC Milan, pas besoin de se rendre en Italie pour recevoir les précieux documents.Alors si vous aussi vous désirez faire partie du public pour ce match assez exceptionnel le 20 septembre prochain au Stade Josy Barthel, voici les quelques éléments à suivre:- Il faut d'abord s'inscrire en tant que fan du club italien en commandant une carte de supporter (Carta cuore rossonero). Le coût de la carte est de 25 euros, livraison comprise. Elle a une validité d'un an et elle n'est pas nécessaire pour pouvoir entrer dans le stade. Quelques informations vous seront demandées ainsi qu'une photo de votre visage, un selfie est suffisant.- Une fois votre statut de supporter milanais confirmé, vous pourrez accéder à la commande de billet. Les Italiens proposent des places à 20 (+1) euros pour le match au Luxembourg. Vous aurez besoin du numéro de carte de supporter pour valider votre commande.Après avoir payé votre réservation, vous pourrez télécharger un bon qui, le jour du match, pourra être échangé, avec vos documents d'identité, contre le vrai ticket qui vous donnera accès aux tribunes.Attention, vous serez évidemment placé du côté des supporters italiens... Le site web officiel de l'AC Milan pour commander votre carte de membre, et réserver vos tickets. Une procédure à retenir pour les prochains matches... bonne chance !