Transfert Dudelange aurait recruté le gardien Landry Bonnefoi (ex-Strasbourg)





© RC Strasbourg Le F91, qui joue sa qualification pour la phase finale de la Ligue Europa ce jeudi face au CFR Cluj, miserait sur l'ancien gardien strasbourgeois.

À 90 minutes d'un exploit historique, Dudelange, qui s'est imposé 2-0 face à Cluj en match aller des qualifications de la Ligue Europa, aurait recruté le gardien Landry Bonnefoi, selon nos confrères de L'Essentiel. Âgé de 34 ans, ce gardien évoluait ces deux dernières saisons au RC Strasbourg et a participé à quatre matches de Ligue 1 sous les couleurs alsaciennes. Il était libre de tout contrat depuis cet été.



Bonnefoi remplacerait Jonathan Joubert, victime d'une fracture du tibia lors du match aller à Dudelange.



"RIEN DE CONCRET" SELON LE PRÉSIDENT

Voilà en tout cas qui constituerait un recrutement de choix pour le F91 qui, toujours selon L'Essentiel, pourrait même l'aligner demain lors du match retour en Roumanie. Cependant, le président Romain Schumacher, que nous avons pris soin de contacter ce mercredi soir, nous a indiqué "qu'il n'y a rien de concret" concernant Bonnefoi...



Des zones d'ombre entourent encore la signature du joueur qui, si elle semble être en bonne voie, serait néanmoins conditionnée à la qualification en phase finale de la Ligue Europa, selon certaines rumeurs.



D'ailleurs, si le règlement de la FLF interdit d'aligner en championnat des joueurs recrutés hors période de mercato (lequel s'est refermé le 31 juillet au Luxembourg), il semblerait tout de même que Bonnefoi puisse évoluer en BGL Ligue... s'il rejoignait effectivement le club.



Quoiqu'il en soit, personne ne semble être au courant du recrutement et de l'arrivée de Bonnefoi dans les 24 heures en Roumanie, où les joueurs et l'équipe dirigeante ont pris leurs quartiers. Selon nos informations, l'entraîneur Dino Toppmöller ferait bien confiance à Joé Frising dans les buts du F91, à Cluj.