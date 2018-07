Voici comment gérer votre déprime post-Mondial

SUIVRE LA PRÉ-SAISON

The official result of the #NationsLeague draw! ✅ pic.twitter.com/H1fPteK7M1 — UEFA Nations League (@UEFAEURO) 24 janvier 2018

¡Comienza la cuenta regresiva!



El torneo de selecciones más antiguo del mundo. 🌎



Copa América #Brasil2019 🏆



🇦🇷🇧🇷🇧🇴🇨🇱🇨🇴🇪🇨🇵🇾🇺🇾🇵🇪🇻🇪🇯🇵🇶🇦 pic.twitter.com/3KmEjzXgFo — CONMEBOL.com (@CONMEBOL) 15 juillet 2018

La Coupe du Monde c'est fini. Que vous soyez français, belge, brésilien ou anglais, ça va vous faire un choc. Après avoir exulté, vibré, crié ou pleuré en suivant votre pays, il va falloir vous trouver un substitut et vite!Pour certains, c'est plus facile que pour d'autres. En effet, si en plus de soutenir votre pays vous avez un club qui vous tient à cœur, vous savez quoi faire!La pré-saison, bien que moins passionnante que la Coupe du Monde, est l'occasion de reprendre le rythme, de s'informer et de voir certains joueurs émerger alors que les stars sont encore au repos.Vous avez peut-être un petit favori qui ne joue pas assez durant la saison et qui pourrait profiter des vacances des gros poissons pour se démarquer? C'est l'occasion de le voir jouer.Real Madrid, Manchester United, Barcelone, Bayern, PSG et j'en passe. Tous ont prévu de belles affiches pour se remettre dans le bain avant le début de la saison 2018-2019.Si ce n'est pas assez pour étancher votre soif de football, rassurez-vous, il y a d'autres manières de gérer votre déprime post-Mondial.Aaaaah... Ça fait du bien n'est-ce-pas? Si vous êtes un vrai footeux, vous serez certainement curieux de découvrir où évolueront Hazard, Pogba, Di Maria ou encore Ivan Perisic la saison prochaine.Et le moins que l'on puisse dire, c'est que ce mercato a démarré sur les chapeaux de roues. Avec le transfert de la légende Buffon mais surtout de Ronaldo, ça promet.Pourquoi? Et bien tout simplement parce que cela va forcer deux des plus grands clubs du monde à leur chercher des remplaçants, ce qui ne sera pas une mince affaire.Attendez-vous donc à de grosses annonces de transfert. La Juventus et surtout le Real Madrid ne sont pas connus pour se laisser piller sans réagir.Ça va déjà mieux? Tant mieux mais ce n'est pas fini!C'est tout nouveau, c'est tout frais, c'est la compétition inédite de l'UEFA qui va venir remplacer la plupart des matches amicaux.Composée de quatre ligues (A,B,C,D), elle opposera les grandes équipes aux grandes équipes et les petites aux petites, donnant une chance à celles-ci de se qualifier pour l'Euro 2020.Et non, ce n'est pas une compétition dans le vent puisqu'elle proposera des phases finales en juin 2019. De quoi nous tenir en haleine jusqu'à l'Euro!Tout footeux qui se respecte connaît et suit la Copa America, la plus vieille compétition de sélections du monde! Bonne nouvelle, la prochaine édition se déroulera de juin à juillet 2019.Et avec le parcours raté d'équipes comme l'Argentine, le Brésil, la Colombie ou encore le non-parcours du Chili au Mondial 2018, la prochaine Copa America s'annonce palpitante.Toutes ces équipes auront quelque chose à prouver et le fait que le Japon y participe pourrait être la surprise dont avait besoin cette compétition!La Coupe du Monde vient de s'achever et les sélections européennes, sauf exception, ont prouvé qu'elles en avaient dans le ventre.France, Belgique, Croatie, Angleterre, Suède, Danemark: toutes ces équipes ont montré de quel bois elles se chauffaient en Russie.Et comme vous avez dû suivre cette Coupe du Monde de très près, il est temps de pronostiquer qui sera le prochain champion d'Europe.De quoi lancer un gros débat avec vos amis qui croiront peut-être à une confirmation de la France, à une revanche de la Belgique ou encore à la renaissance de l'Espagne ou du Portugal.Quoiqu'il en soit, vous devriez maintenant être armé pour combattre votre déprime post-Mondial!