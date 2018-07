France-Croatie: suivez la finale du Mondial avec les supporters messins

DIRECT - Suivez la finale de la Coupe du monde 2018 entre la France et la Croatie avec les supporters français de Metz.

Ils y sont, ils y croient et ils feront tout pour l'avoir ! Ce dimanche à 17h, les Bleus vont tout faire pour ramener la coupe "à la maison", pour le plus grand plaisir de leurs supporters.À l'occasion de ce match historique, notre journaliste sera à Metz, avec les supporters, pour vous faire vivre l'ambiance de la finale. Nous publierons photos, vidéos et réactions tout au long de la rencontre !