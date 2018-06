Un média portugais annonce le départ de Cristiano Ronaldo du Real Madrid

🔥 "Décision irrévocable"... CRISTIANO RONALDO va quitter le Real Madrid assure le quotidien portugais Record ce jeudi ! pic.twitter.com/Dh6VGvsEzF — Daily Mercato (@DailyMercato) 7 juin 2018

C'est une "décision irréversible" assure Record en Une de son édition du jour: "Ronaldo va quitter le Real". En cause, le manque de volonté du Real Madrid d'augmenter, à nouveau, le salaire du Portugais, déjà rémunéré à hauteur de 21 millions d'euros par an.Au rayon des destinations probables, Record cite, "bien sûr", le PSG, mais aussi les clubs italiens que sont la Juventus, Milan, l'Inter et la Roma, ainsi que son ancien club Manchester United.Les rumeurs d'un départ de Cristiano Ronaldo se font insistantes depuis son annonce fracassante à la fin de la finale de la Ligue des champions. "C'était bien de jour au Real..." avait-il dit, à peine titré pour la 3e fois consécutive en Ligue des champions.Par le passé, Cristiano Ronaldo avait déjà, à plusieurs reprises, menacé de quitter le club pour faire pression sur les négociations de son contrat. Une tactique qui avait fonctionné jusqu'ici. Du côté du Real Madrid, qui vient de voir Zinedine Zidane partir, perdre Ronaldo serait un très mauvais coup.Une nouvelle réunion doit avoir lieu aujourd'hui entre l'agent du joueur et les dirigeants madrilènes.