Mbappé a fait ses premiers pas en bleu au Luxembourg

La liste de Didier Deschamps. © RTL Luxembourg

Kylian Mbappé fait partie des 23 joueurs qui vont défendre les couleurs de la France au Mondial 2018 en Russie le mois prochain.Connu de tous depuis la saga qui l'a vu quitter l'AS Monaco pour rejoindre les rangs du PSG, sa notoriété n'a cessé de s'accroître ces derniers mois.On en oublierait presque son jeune âge (19 ans) et le fait que sa première sélection en équipe de France date ... de l'année dernière.En effet, ses premiers pas en bleu, il les a fait au Luxembourg le 25 mars 2017. Kylian Mbappé n'avait pas réussi à faire la différence et avait été substitué par Dimitri Payet à la 78e minute.La sélection luxembourgeoise avait tout de même été battue 1-3 à domicile. Olivier Giroud et Antoine Griezmann avaient marqué les buts français. Aurélien Joachim avait marqué sur penalty.Un peu plus d'un an plus tard, Kylian Mbappé se retrouve dans la liste de Didier Deschamps et de grandes choses sont attendues de la part du joueur qui a fait ses débuts au Stade Josy Barthel.Bon à savoir: Benjamin Mendy, 23 ans, avait lui aussi été sélectionné pour la première fois pour cette même rencontre.