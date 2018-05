Sélectionnez votre équipe de France pour la Coupe du Monde

Didier Deschamps annoncera demain les 23 joueurs convoqués pour défendre les couleurs françaises à la Coupe du Monde 2018.Ses yeux (comme les nôtres) seront assurément rivés sur la finale de l'Europa League qui aura lieu ce soir à Lyon et à laquelle vont participer Dimitri Payet, Florian Thauvin, Antoine Griezmann et Steve Mandanda.Une rencontre qui jouera assurément sur la décision du sélectionneur et peut-être sur la vôtre au moment de sélectionner VOTRE équipe de France pour le Mondial en Russie.Le casse-tête est de taille dans l'entre-jeu et en attaque. Serez-vous à la hauteur?Sélectionnez VOTRE équipe du Portugal ici.