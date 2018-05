Le sélectionneur de l'équipe nationale portugaise a pré-sélectionné 35 joueurs en vue de la Coupe du Monde qui sera lancée le 14 juin en Russie.Dans cette sélection, on retrouve 11 joueurs qui avaient participé à la dernière Coupe du Monde au Brésil dont Cristiano Ronaldo, Bruno Alves, Nani ou encore William.Deux des joueurs inclus, Eder et Manuel Fernandes, jouent en club en Russie et ne devraient pas être dépaysés si ils étaient de la partie.La rédaction 5 minutes vous propose de sélectionner VOS 23 joueurs en participant ci-dessous.