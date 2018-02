Le tournoi de Neymar s'invite au Luxembourg

En avril prochain, le tournoi de foot "Neymar Jr's Five" lancé par la star du Paris-SG et Red Bull, fera escale au stade Gaston Diderich de Luxembourg.

© Facebook/Neymar Jr's Five Luxembourg

C'est un tournoi de football pas tout à fait comme les autres qui se déroulera en avril prochain au Luxembourg : il oppose des équipes de cinq joueurs, comme en futsal, à la différence qu'il n'y a pas de gardien de but.A chaque fois qu'une équipe inscrit un but, un joueur de l'équipe adverse doit quitter le terrain. La partie s'achève au bout de 10 minutes, ou quand les cinq joueurs d'une équipes ont été sortis. Cela donne des parties très rythmées et assez tactiques.Les phases de qualification pour la grande finale qui aura lieu au Brésil avec Neymar Jr lui-même, se déroulent dans le monde entier, dans une soixantaine de pays.En 2017, plus de 100.000 joueurs issus de 53 pays s’étaient inscrits. La Roumanie avait remporté le tournoi.