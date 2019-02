Un jeune homme tué par l'explosion de sa cigarette électronique

La victime était garée devant un magasin de cigarettes électroniques lorsque l'explosion s'est produite, a expliqué sa grand-mère. Les secours n'ont rien pu faire.

Les cigarettes électroniques ont déjà été à l'origine de nombreux incidents aux Etats-Unis et au moins l'un d'entre eux a connu une issue tragique lorsqu'un homme de 38 ans a été touché par des éclats provenant de l'explosion d'une vapoteuse en Floride.

Près de 200 explosions et incendies mettant en cause des cigarettes électroniques ont été recensés au pays de l'Oncle Sam entre 2009 et 2016, selon un rapport de la Federal Emergency Management Agency (FEMA), faisant 130 blessés.

Une récente enquête menée en Virginie ainsi qu'au Texas a démontré que de tels incidents étaient nettement plus nombreux en réalité. Le rapport ayant recensé plus de 2 000 explosions et brûlures entre 2015 et 2017.