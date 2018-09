Ouragan Florence: le témoignage d'un étudiant luxembourgeois

Cette homme mesure des rafales de #vent à plus de 150km/h à #Wilmington en Caroline du Nord. Tellement puissant qu’il est difficile de rester debout. 1,7 millions de personnes ont été priées de se mettre à l’abri en marge du #FlorenceHurricane2018 pic.twitter.com/d7OjgJpkk8 — Météo & Climat (@climat_meteo) 14 septembre 2018

A highway turned into a giant RIVER due to persistent flooding caused by Hurricane Florence in Raleigh North Carolina, US! pic.twitter.com/TTGKXs4IbX — RT (@RT_com) 20 septembre 2018

CINQ JOURS DE PLUIE "NON-STOP"

TOUT LE MONDE N'A PAS EU LA MÊME CHANCE

L’ouragan Florence, dont les vents se sont faits sentir une bonne partie de la nuit, à 7 heures du matin à Wilmington, Caroline du Nord (dans les étages, l’hôtel bouge comme si on était dans un train 😳) #hurricaneFlorence #landfall #Wilmington pic.twitter.com/o7PhPPHvDR — Isabelle Hanne (@isabellehanne) 14 septembre 2018

The city of Wilmington, North Carolina has become an island because of heavy floods following Hurricane Florence https://t.co/89QGQcgGdV pic.twitter.com/R4vefrHebl — BBC News (World) (@BBCWorld) 17 septembre 2018

UNE BONNE ORGANISATION

DES MESSAGES DU LUXEMBOURG

Olivier et sa copine ont eu de la chance. Installés à Raleigh (Caroline du Nord) à seulement deux heures de route de Wilmington, ville qui a été sévèrement touchée, ils ont échappé au pire.L'ouragan Florence, annoncé comme "la tempête d'une vie" par les médias américains, a eu des répercussions sur la ville de Raleigh mais rien de comparable à ce que les villes côtières ont subi.Lors d'un entretien téléphonique, Olivier nous a expliqué : "Très franchement, le pire ici ça n'a pas été la tempête, ça a plutôt été l'anticipation.""Ça a été alerte après alerte, les gens au supermarché se ruaient sur les bouteilles d'eau" nous a-t-il expliqué. "C'était affolant, les bouteilles arrivaient à peine qu'elles étaient déjà parties". De même pour l'essence: "Mardi, il n'y en avait déjà plus dans les stations-service."Le Luxembourgeois étudie aux Etats-Unis depuis maintenant 4 ans et ce n'était pas son premier rodéo. C'est pourquoi à l'annonce de l'ouragan Florence, il est resté plutôt calme."Ce qui nous a un peu alarmé, c'était la réaction des gens. Des quartiers étaient évacués, des gens partaient de leur propre chef, les cours et les examens étaient annulés et après un moment, je me suis dit que je prenais peut-être cette tempête un peu trop à la légère" nous a-t-il lâché.C'est pourquoi il a décidé de préparer deux "to-go pack", des sacs remplis du strict nécessaire, au cas où...Olivier vit avec sa copine et pendant la tempête, ils ont décidé de se cloîtrer chez eux, au deuxième étage de leur résidence.Ils ne voulaient pas prendre de risques: "Il suffit qu'un arbre tombe ou qu'un câble électrique se détache et c'est le drame. On n'a pas voulu tenter le diable. On est restés chez nous".De mercredi à dimanche, le couple n'est pas donc pas sorti et a suivi les informations et les alertes de très près afin de ne pas se faire surprendre.Enfin, dimanche, Olivier a craqué: "Je devenais un peu fou donc on a décidé d'aller se promener, histoire de voir l'étendue des dégâts".Pendant sa sortie, le couple est tombé sur des zones inondées, des routes encombrées d'arbres et de branches mais le pire semblait être passé.L'étudiant se souvient d'une scène en particulier: "Un câble électrique pendait devant mon université, à hauteur de nos têtes. Ici, ils sont encore suspendus au dessus des routes..."Les parents de sa copine n'ont pas eu la même chance qu'eux. Propriétaires d'une maison sur pilotis installée près d'une rivière, "ils se sont retrouvés avec un mètre d'eau dans le salon".Et sur les villes côtières, c'est bien pire. Le derniers bilan officiel fait état de 37 morts, de milliards de dollars de dégâts et d'inondations massives.Pour sa part, Olivier nous a surtout parlé de la ville de Wilmington: "C'est un peu comme la côte française. On y va pour profiter de la mer, des boutiques et y passer de bons moments."Et ce qu'il a vu via les médias américains l'a fait réfléchir: "Au vu des dégâts, je me suis dit: quand est-ce que je vais pouvoir y retourner? Peut-être dans cinq, six ans..."Lorsqu'on lui a demandé s'il avait pensé à contacter l'ambassade luxembourgeoise ou le ministère des Affaires étrangères en vue de l'ouragan, Olivier nous a répondu: "Honnêtement, non. Je suis ici depuis tellement longtemps que j'ai commencé à réfléchir comme un Américain. De plus, j'ai des repères, ma copine est d'origine américaine."Le Luxembourgeois a surtout suivi les consignes des autorités locales et celles de son université qui a organisé toute sorte de groupes et envoyé des emails groupés pour informer les étudiants étrangers."Une bonne initiative" pour ceux qui, contrairement à Olivier, n'avaient pas encore vécu un ouragan et tout ce que ça peut impliquer.S'il n'a pas été en contact avec les autorités luxembourgeoises, le jeune homme a beaucoup communiqué avec sa famille et ses amis du Grand-Duché."Ça faisait un peu bizarre d'avoir tellement de messages pour savoir si j'allais bien. Ça fait plaisir mais c'était un peu irréel". Un effet de la médiatisation de cet ouragan annoncé comme une des tempêtes du siècle? Peut-être.Depuis, les choses se sont calmées. Olivier a repris les cours mardi et espère maintenant réussir l'examen qu'il devait passer la semaine précédente.Preuve que le hasard fait parfois bien les choses: le jeune Luxembourgeois fait des études de journalisme!