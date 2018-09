Les étudiants de Rio veulent faire "revivre" leur musée détruit

© afp

Les étudiants en muséologie de l'Université Fédérale de l’État de Rio de Janeiro (Unirio) ont lancé un appel sur les réseaux sociaux afin de recueillir les photos que des visiteurs auraient prises au Musée National ravagé par un énorme incendie dans la nuit de dimanche à lundi. Les causes précises de l'incendie d'une violence incroyable, qui a détruit le bâtiment vieux de 200 ans, ne sont pas encore connues.Le but de cette action est de "raviver la mémoire de ce lieu" et de sa collection de plus de 20 millions d'objets. Les étudiants d'Unirio ont donc lancé cet appel au monde entier. Ils demandent que les visiteurs ayant pris des photos, des vidéos ou même des selfies à l'intérieur du musée les envoient aux adresses mail suivantes:Cette belle initiative a reçu le soutien de plusieurs structures officielles comme le laboratoire péruvien Museofilia qui se spécialise dans les expériences novatrices en muséologie. Le laboratoire a exprimé sa solidarité face à cette énorme perte tragique de toute une partie de l'histoire brésilienne."Nous sympathisons avec nos frères brésiliens après la catastrophe qui s’est produite au Musée national de l’URFJ, l’un des espaces culturels les plus anciens et les plus importants du Brésil, une collection de plus de 20 millions d’œuvres d’art de grande valeur."Certaines photos ont déjà été reçues par les étudiants qui espèrent que ce message de solidarité pour la sauvegarde partielle du patrimoine brésilien fasse le tour du monde et récolte le plus d'attention possible.