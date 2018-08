Un hôtel évacué après la mort suspicieuse d'un couple "en bonne santé"

© steigenberger

Le tour-opérateur a pris la décision d'évacuer les autres clients en guise de "précaution" suite au décès de John et Susan Cooper. Leur fille avait confirmé à nos confrère du Telegraph qu'ils étaient en très bonne santé avant de partir en vacances.Le couple passait quelques jours au Steigenberger Aqua Magic Hotel à Hourghada avec leur fille et ses trois enfants lorsque la tragédie s'est produite. La famille est sous le choc en attendant les résultats des autopsies.D'après certains témoignages, dont celui de la fille du couple, le système de climatisation des chambres pourrait être la cause principale de leur maladie, et par extension, de leur décès.Les autorités égyptiennes n'ont pu être jointes dans l'immédiat vendredi après cet ordre d'évacuation. "Le mari a été transporté à l'hôpital après avoir été pris de fatigue et il est mort là-bas. Lorsque sa femme, qui se trouvait à l'hôtel, a été informée de son décès elle a subi un choc nerveux et est morte également selon le rapport médical préliminaire", a dit à l'AFP le gouverneur de la mer Rouge, Ahmad Abdallah. Selon lui, "le couple était âgé et de nombreux médicaments ont été trouvés dans leur chambre, entre autres pour la tension et le diabète". Il n'a pas précisé leur âge. La fille du couple, qui devait quitter le jour du drame la station balnéaire, a été convoquée par le parquet pour interrogatoire, a-t-il poursuivi. Le parquet a décidé de pratiquer une autopsie du corps de la femme pour "s'assurer des causes du décès".Selon le témoignage de la fille, le père serait mort dans sa chambre d'hôtel devant elle. La mère aurait été emmenée à l'hôpital où elle serait morte plus tard dans la journée.En même temps, le voyagiste Thomas Cook a annoncé que l'hôtel serait évacué après avoir reçu des rapports alarmants d'un nombre croissant de personnes touchées par cette même maladie.301 personnes pourront choisir entre un autre hôtel ou un rapatriement anticipé vers le Royaume-Uni vendredi dans le courant de la journée.

Contactée par nos soins, la porte-parole de Thomas Cook Belgique a indiqué qu'aucune piste n'est privilégiée pour l'instant pour expliquer la mort des touristes britanniques. "La société mère suit de très près la situation sur place. Aucune cause n'est privilégiée pour l'instant. Nous ne savons pas si les décès sont liés directement à l'hôtel ou non", a explique Claire Gennart.

L'hôtel avait été analysé en juillet dernier par Thomas Cook et avait reçu l'excellente note de 96%.