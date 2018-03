Le Luxembourg parmi les 20 pays les plus heureux du monde

© Capture d'écran World Happiness Report 2018

Cette année, c'est la Finlande qui s'est vue décerner le titre de pays le plus heureux du monde. Suivent la Norvège, le Danemark, l'Islande, la Suisse, les Pays-Bas et le Canada.Pour sa part, le Grand-Duché a fini à la 17e place du classement devant des pays tels que les Etats-Unis (18e), le Royaume-Uni (19e) ou encore la France (23e).L'Allemagne et la Belgique ont devancé le Luxembourg en finissant respectivement à la 15e et 16e place du classement.Les trois pays les moins heureux du monde sont le Soudan du Sud (154e), la République Centrale d'Afrique (155e) et le Burundi (156e).Créé en 2012 par l'Onu, le World Happiness Report classe 156 pays selon leur niveau de bonheur et 117 pays selon le niveau de bonheur des immigrés.