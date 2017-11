Une voie d'autoroute réservée aux voitures robotisées

DES NAVETTES SANS CHAUFFEUR POUR TRANSPORTER LES EMPLOYÉS

AU LUXEMBOURG, LA 3E VOIE DE L'A3 RÉSERVÉE AU COVOITURAGE?

Après les voies de bus, de taxis et de covoiturage ( un sujet plus que jamais d'actualité au Luxembourg ), les voitures "autonomes", c'est-à-dire sans conducteur, auraient-elles bientôt droit elles-aussi à leur voie sur autoroute ?C'est en tout cas ce à quoi réfléchissent les responsables locaux du ministère des Transports de l'État du Wisconsin, aux États-Unis, selon nos confrères de Lesnumériques.com.Cette idée découle directement du fait qu'une grande usine (fournisseur de Microsoft, Apple et Nintendo) va s'implanter dans le secteur. Pour en faciliter l'accès, des navettes autonomes pourraient ainsi transporter les employés vers leur lieu de travail.L'autoroute en question devrait passer de 6 à 8 voies et les échangeurs seront modifiés. Ce projet coûterait la bagatelle de 10 milliards de dollars et permettrait la création de 13 000 emplois.C'est l'entreprise elle-même (Foxconn) qui a suggéré de créer une voie réservée aux véhicules sans chauffeur.Nous n'en sommes pas encore là au Luxembourg, mais une discussion concernant la future troisième voie de l'A3 existe depuis peu: François Bausch, le ministre des Infrastructures, envisagerait en effet de la réserver aux bus et au covoiturage . Affaire à suivre...