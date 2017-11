Ce que vous avez (peut-être) raté cette semaine

LUNDI

On commence la semaine avec notre nouvel épisode du "Grand-Duché, la petite histoire", intitulé "Que serait le Luxembourg sans les frontaliers?" Vous avez été très nombreux à la visionner et à la commenter sur les réseaux sociaux.

Vous avez dit "idiot" ? Un nouveau jeu est entré dans les cours d'écoles françaises, nommé "le jeu du piment". La police s'est sentie obligée de mettre en garde les élèves et leurs parents via un message sur les réseaux sociaux.



Une chanson entonnée lors de l'émission "La France a un incroyable talent" par une jeune femme fait le buzz: malgré son visage angélique, ses paroles sont crues et drôles !

L'association 40 millions d'automobilistes a publié sur son site son baromètre des véhicules les plus vandalisés et les plus volés en France.

MARDI

Le saviez-vous? Laisser tourner le moteur pour chauffer sa voiture ou pendant votre sieste dans votre camion, c'est interdit au Luxembourg.

Un jeune conducteur français a battu un record dont il se serait bien passé: il a perdu son permis de conduire une heure après l'avoir obtenu! Son histoire est à redécouvrir ici.



C'est l'ébullition à Metz. Pourquoi? Parce que Muse, le nouveau centre commercial, ouvre officiellement ses portes ce soir. Trois heures de shopping VIP, les fashionistas ne pouvaient manquer ça.



C'est confirmé : les employés du buffet de la gare, qui ferme à la fin de l'année après 40 ans de bons et loyaux services, devront se trouver un nouvel emploi.

MERCREDI

Sur l'A6, une camionnette est arrêtée par la police grand-ducale pour excès... de sapins de Noël !



Des images extrêmement rares montrent la fuite du soldat nord-coréen vers le sud, sous les balles des militaires. La vidéo a fait le buzz sur les réseaux sociaux.



Les automobilistes français vont avoir une raison de plus de venir faire leur plein au Luxembourg: le diesel est au plus haut en France depuis 3 ans.



La triste nouvelles du jour: un jeune homme et deux chiens sont morts dans un accident en Allemagne, à une trentaine de kilomètres de la frontière luxembourgeoise.

JEUDI

Cela ne s'arrange pas: deux personnes sont mortes sur les rails au Luxembourg et en Allemagne, le trafic est extrêmement perturbé.

En France, un automobiliste monégasque a été flashé plus de 380 fois ! Et il risque pourtant de ne pas être puni...

Un tragique accident de bus au Pérou, survenu fin octobre, a fait 29 morts dont quatre étudiants de Karlsruhe, dont un avait des liens au Luxembourg.



La police recherche une Audi A1 grise: un chauffard a a pris la fuite après avoir renversé un adolescent à Pétange.

VENDREDI

La saison des marchés de Noël est ouverte ! Voici où les trouver au Luxembourg.



La police recherche des témoins ayant assisté à une scène de violence conjugale: un homme a roulé avec sa femme agrippée au capot de sa voiture...



A Trèves, un étudiant a menacé de se rendre avec une arme sur le campus de l'Université: la police allemande l'a arrêté à temps.



Les prochains jours vont être frais ! On fait le point sur la météo.



