L'Irlande interdit l'emploi d'animaux sauvages dans les cirques

Un américain milite pour le traitement éthique des animaux et contre le cirque, le 21 mai 2017 à Uniondale, dans l'Etat de New York © GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP/Archives

L'Irlande va interdire l'usage d'animaux sauvages dans les spectacles de cirque à partir du 1er janvier 2018, actant ainsi un large mouvement contre la pratique, à la grande satisfaction de l'association PETA qui a salué vendredi la décision.

Le ministre irlandais de l'Agriculture Michael Creed a signé jeudi un texte, consulté par l'AFP, qui interdit désormais de recourir aux animaux "qui ne sont habituellement pas domestiqués dans le pays", renforçant la législation sur la santé et le bien-être animal de 2013.

La loi instaurait 5 grands principes, dont le droit pour les bêtes à ne subir aucune blessure ou maladie ou encore à n'être soumises ni au stress ni à la peur.

"C'est un choix progressiste, qui démontre notre engagement envers le bien-être animal", a commenté le ministre dans un communiqué, estimant qu'"il s'agit d'un avis partagé par le grand public que je suis heureux d'appuyer".

Toute infraction à cette nouvelle disposition est punissable d'une peine pouvant aller jusqu'à 250.000 euros d'amende et 5 ans d'emprisonnement.

Dans le communiqué, le ministre rappelle que les autorités locales ont été de plus en plus nombreuses à refuser que de tels spectacles se produisent sur des terrains publics.

Il précise également que le ministère de l'Agriculture est conscient de l'impact que cette décision aura sur l'industrie du cirque, mais souligne que "des dispositions modernes en faveur des animaux amèneront le public à être plus à l'aise avec les spectacles de cirque", alors que le nombre de compagnies itinérantes employant des animaux sauvages a fortement chuté en plus d'une décennie.

La décision a été saluée par la Société irlandaise de prévention de la cruauté contre les animaux (ISPCA), qui menait campagne contre l'emploi d'animaux sauvages. Une pétition lancée en février 2016 a récolté près de 28.000 signatures.

Son directeur, Andrew Kelly, s'est réjoui de la nouvelle en réaffirmant que "les cirques ambulants ne peuvent et ne pourront jamais fournir l'environnement adéquat pour des animaux tels que les éléphants, les tigres et les lions qui nécessitent un encadrement complexe sur le plan physique et psychologique".

De son côté, PETA a réagi dans un communiqué "applaudissant" l'Irlande: "Le gouvernement irlandais l'a compris: les moeurs ont changé et le public comprend qu'il est immoral d'enfermer et d'exploiter ces individus sensibles et intelligents".

L'Irlande s'ajoute aux 41 pays qui ont déjà banni l'usage d'animaux sauvages dans les cirques, dont 19 en Europe, notamment l'Autriche, les Pays-Bas et la Belgique.