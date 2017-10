Les images de la chambre du tueur de Las Vegas dévoilées

Ces images ont été publiées sur Twitter et montrent une chambre scellée par la police, des douilles et ce qui semble être du "room service".

NEW VIDEO: #LasVegasShooting suspect's hotel room from hall. Courtesy: Bild Exclusive/POLARIS @NBCPhiladelphia @jackielondon in Vegas 4pm pic.twitter.com/WcGtGHRo1i

Photo non datée fournie le 2 octobre 2017 par la police de Las Vegas de Marilou Danley, la compagne du tireur de Las Vegas Stephen Paddock © AFP

Des photos diffusées mardi de la chambre d'hôtel depuis laquelle Stephen Paddock a tué 59 personnes à Las Vegas dimanche soir montrent plusieurs fusils d'assaut, un sol recouvert de douilles, et ce qui semble être un mot laissé sur la table.Joseph Lombardo, le shérif de Las Vegas, a également expliqué mardi que Stephen Paddock avait installé des caméras et des appareils photo, à l'intérieur comme à l'extérieur de sa chambre située au 32e étage du Mandalay Bay. L'un de ces appareils était installé sur un chariot repas dans le couloir, apparemment dans le but de surveiller l'arrivée des forces de l'ordre.Le shérif a confirmé la véracité des images, diffusées par une chaîne locale de Boston ainsi que par le magazine allemand Bild.La petite amie du tueur de Las Vegas Stephen Paddock a quitté les Philippines en direction des Etats-Unis, a déclaré mercredi une porte-parole des services philippins de l'immigration.

Marilou Danley a pris un vol de Philippine Airlines pour Los Angeles, a précisé la porte-parole, Maria Antoinette Mangrobang. Une source de l'industrie aérienne a indiqué que l'avion était parti mardi soir.

Des sites spécialisés ont montré que l'avion avait atterri aux Etats-Unis mercredi matin, heure des Philippines, mardi soir à Los Angeles.



UN VIREMENT DE 100.000 DOLLARS

Marilou Danley avait reçu de la part de Stephen Paddock un virement de 100.000 dollars.

Stephen Paddock est l'auteur de la fusillade la plus meurtrière de l'histoire des Etats-Unis. L'ancien comptable a mitraillé de sa chambre d'hôtel une foule rassemblée pour un concert en plein air, tuant 58 personnes et en blessant plus de 500 autres.

Le Bureau des enquêtes nationales des Philippines (NBI), l'équivalent du FBI américain, a expliqué que les enquêteurs américains lui avaient demandé son aide pour retrouver Mme Danley.

"Danley est arrivée aux Philippines le mois dernier, puis il y eu un transfert sur son compte de 100.000 dollars de la part de Stephen", a déclaré à l'AFP le porte-parole du NBI, Nick Suarez. "Le FBI s'est rapproché du bureau philippin d'Interpol pour la rechercher".

D'après lui, le FBI considère Mme Danley comme une "personne" présentant un "intérêt", pas forcément comme une suspecte.



RTL avec AFP