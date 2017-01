Le président de la Commission européenne a répondu au discours prononcé mardi à Londres par Theresa May concernant la négociation du Brexit.

Juncker répond à May "Un discours ne déclenche pas les négociations"

"Pour ma part, je ferai tout pour que cette négociation aboutisse à une solution équilibrée, dans le respect intégral de nos règles", a déclaré Juncker au Parlement européen en séance plénière à Strasbourg.

"Je salue les clarifications de Mme May, mais je lui ai dit hier soir qu'un discours ne déclenche pas les négociations" avec l'Union européenne, a souligné M. Juncker.

"Dès que le Royaume-Uni aura activé l'article 50 (du Traité de Lisbonne), il y aura une négociation inédite qui devrait aboutir en deux ans et dont les conséquences seront considérables pour le Royaume-Uni et ses 27 partenaires et l'UE toute entière", a rappelé le Luxembourgeois.

", a cependant ajouté le Luxembourgeois, "".Theresa May a fait savoir que le lancement officiel de la procédure de divorce avec l'UE interviendrait d'ici fin mars.