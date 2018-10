Changement d'heure dimanche: la toute dernière fois?

On passe à l'heure d'hiver dimanche et ça pourrait être la dernière fois. Heure d'été, heure d'hiver: on fait le point.

LE DERNIER CHANGEMENT D'HEURE?

Le château de Bourscheid au Luxembourg. © Domaine Public/ Marc Marchal

QUID DU LUXEMBOURG?

C'est toujours déstabilisant lorsqu'on passe de l'heure d'été à l'heure d'hiver et afin que vous ne fassiez pas d'erreur, notez-le: on reculera d'une heure dimanche à 3h, en pleine nuit donc.Pour beaucoup d'entre-vous, c'est une bonne nouvelle: on va pouvoir dormir une heure de plus. Pour d'autres, c'est surtout le début des longues nuits d'hiver.Ce changement d'heure intervient le dernier dimanche d'octobre chaque année. Cette mesure, introduite en 1975 en France, était censée permettre des économies d'énergie.Mais comme vous le savez depuis, Jean-Claude Juncker a annoncé la fin du changement d'heure suite à une consultation publique menée par la Commission européenne.La réponse est non, ce ne sera pas la dernière fois que l'on changera d'heure. Si les pays européens se tiennent aux exigences de la Commission, ils devraient avoir transmis leur choix à la fin du mois d'avril 2019, au plus tard.Parce qu'on vous le rappelle, chaque pays européen pourra choisir l'heure qui lui convient le mieux. CependantEn effet, si le Luxembourg, la France ou encore la Belgique décident de rester à l'heure d'été, ces pays changeront d'heure pour la dernière fois le 31 mars 2019.En ce qui concerne les pays qui décideront de revenir de façon permanent à l'heure d'hiver, ils auront ensuite la possibilité de basculer une dernière fois le 27 octobre 2019.Pour l'instant on reste un peu dans le flou au Grand-Duché. Si vous en avez certainement discuté avec votre entourage, le gouvernement luxembourgeois n'a pas communiqué comment il compte procéder.Y-aura-t-il une consultation publique? Un vote? On ne le sait pas. Tout ce que l'on sait pour l'instant, c'est que les pays du Benelux (Belgique, Pays-Bas, Luxembourg) se sont mis d'accord pour adopter la même heure.En attendant une consultation, nous vous proposons de donner votre avis ci-dessous.