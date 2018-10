Salvini : "En Italie, personne ne boit les menaces de Juncker"

In Italia nessuno si beve le minacce di Juncker, che ora associa il nostro Paese alla Grecia.

I diritti al lavoro, alla sicurezza e alla salute dei nostri cittadini sono priorità del governo e andremo fino in fondo.

Non ci fermeranno.https://t.co/JO85CDWOBo — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) 2 octobre 2018

UN DÉFICIT QUI SE CREUSE, UNE TENSION QUI MONTE EN ITALIE

Le parole e le minacce di Juncker e di altri burocrati europei continuano a far salire lo spread, con l’obiettivo di attaccare il governo e l’economia italiane?

Siamo pronti a chiedere i danni a chi vuole il male dell’Italia. pic.twitter.com/QFPAKMwFew — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) 2 octobre 2018

Le bras de fer continue entre les dirigeants italiens et leurs homologues étrangers. Matteo Salvini, vice premier-ministre italien s'attaque à Juncker sur son fil Twitter.Le chef de file ce la Ligue (extrême droite) défend l'économie de sa patrie qui aurait été comparée à celle de la Grèce, selon les médias italiens. Cette fois-ci, c'est Jean-Claude Juncker, président de la Commission européenne, qu'il interpelle après le violent échange avec le ministre des affaires étrangères Asselborn. Le vice-président italien apostrophe M. Juncker sur Twitter :"En Italie, personne ne boit les menaces de Juncker, qui associe désormais notre pays à la Grèce. Les droits au travail, à la sécurité et à la santé de nos citoyens sont des priorités du gouvernement et nous irons jusqu'au bout. Ils ne nous arrêteront pas."et qu'il ne souhaite évidemment pas qu'une nouvelle crise éclate, en Italie. Sur la chaîne de télévision La7 , ses propos sont encore plus durs :"Je parle avec des personnes sobres qui ne font pas de comparaisons qui ne tiennent pas la route" sous-entendant une tendance pour l'alcool de l'ex- premier ministre luxembourgeois.Vendredi, le gouvernement populiste italien a présenté son projet de budget, qui prévoit un déficit de 2,4% du PIB jusqu'en 2021, contrairement aux 1,6% qu'il avait estimé pour 2019. Un écart entre les taux d'emprunt italien et allemand (le spread) qui grimpe fortement depuis une semaine."Les propos et les menaces de Juncker et d'autres bureaucrates européens continuent à faire grimper le spread avec, comme objectif, d'attaquer le gouvernement et l'économie italiens? Nous sommes prêts à réclamer une indemnisation"