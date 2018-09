Deux Luxembourgeois victimes d'un accident en Allemagne

Une Mercedes immatriculée au Luxembourg est sortie de la route ce week-end, sur l'autoroute A7 en Allemagne, au nord de Hambourg. Pour des raisons qui restent à déterminer, le véhicule a effectué plusieurs tonneaux avant de s'immobiliser dans un champ, de l'autre côté de la barrière de sécurité, indiquent nos confrères de Kieler Nachrichten L'automobiliste et son passager, ressortissants du Grand-Duché, ont eu de la chance : ils n'ont été que "légèrement" et "modérément" blessés. L'impact a pourtant été très violent: le capot a été démoli, la carrosserie complètement déformée et tous les airbags se sont déclenchés, mentionne le site d'information allemand.Deux ambulances et un médecin d'urgence de l'arrondissement de Segeberg ont pris en charge les premiers secours et ont amené les blessés dans un hôpital. Les pompiers de Bad Bramstedt, Großenaspe et Hasenkrug se sont également rendus sur place.