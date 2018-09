Les femmes luxembourgeoises parmi celles qui vivent le plus longtemps

© Eurostat

ET LES HOMMES?

Ce sont les femmes espagnoles qui vivent le plus longtemps d'après les dernières données publiées par Eurostat : elles ont une espérance de vie de 86 années!Suivent les femmes françaises (85,7), les Italiennes (85,6) et enfin, les Luxembourgeoises. En effet, d'après l'étude Eurostat, les femmes ont une espérance de vie de 85,4 années au Luxembourg.Pour leur part, les femmes portugaises sont à la 9e place du classement avec une espérance de vie atteignant les 84,3 années. Nos voisines belges se trouvent, elles, juste au dessus de la moyenne européenne (84).Les Suisses sont ceux qui vivent le plus longtemps (81,7) suivis des Italiens (81). Au Luxembourg, les hommes vivent approximativement 5 années de moins que les femmes (80,1).Bonne nouvelle cependant: l'espérance de vie chez les hommes luxembourgeoise augmente de manière constante depuis les années 80!Cerise sur le gâteau: que ce soit pour les hommes ou les femmes, la moyenne luxembourgeoise reste plus élevée que la moyenne européenne. Il semblerait qu'il fasse bon vivre au Luxembourg!