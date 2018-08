Un camion de pompiers luxembourgeois offert au Portugal créé la polémique

Dans un communiqué, les pompiers volontaires de la ville portugaise de Coimbra se disent "très satisfaits de ce nouvel objectif atteint dans la lutte contre les incendies urbains et industriels dans la région avec l'aide de l'Ambassade du Luxembourg au Portugal."



Un message qui cache certaines vérités qui font mal si on lit entre les lignes puisque la direction des pompiers volontaires n'avait pas l'air très intéressée de recevoir cet énorme don. Le président aurait dit à plusieurs reprises que ce camion "ne l'intéressait pas et qu'il ne serait pas disponible pour la réception de ce dernier."



Dès la confirmation de la remise du véhicule de secours aux pompiers volontaires de Coimbra, un long processus de récolte de fonds a été lancé afin d'organiser le transport du Luxembourg vers le Portugal. Un chemin compliqué car la communication avec la direction de l'association humanitaire des pompiers volontaires de la ville s'est détériorée au fur et à mesure que la date du voyage approchait.



Selon l'association, le président aurait déclaré aux autorités luxembourgeoises qu'il ne serait pas présent pour recevoir le représentant officiel lundi dernier et que ce ne serait d'ailleurs pas un bon moment pour qu'un diplomate se rende au siège des pompiers locaux. L'Ambassadeur a donc logiquement décidé de ne pas se rendre à Coimbra pour la remise officielle du fourgon d'incendie luxembourgeois.



Un jour de fête pour les pompiers portugais, malgré tout



Malgré une tentative de stocker le camion à un autre endroit avant de trouver une solution interne pour calmer les esprits, le véhicule a finalement été amené à bon port, là où il sera utilisé par "les soldats du feu et de la paix qui risquent quotidiennement leur vie pour la communauté. Ce sont eux qui affrontent le danger et qui ont pour mission d'aider les autres. C'est pour cette raison que le camion a été livré à la caserne de Coimbra, là où se trouvent les pompiers, ceux qui en ont le plus besoin", selon un représentant local.









En dépit de tous ces problèmes, l'association locale promet de ne pas baisser les bras et de continuer à défendre les intérêts des compagnies de pompiers de la ville. "Aujourd'hui est un jour de fête" a déclaré un représentant local présent lors de la livraison du camion Mercedes-Benz équipé d'une pompe Rosenbauer.

Malgré l'absence des directions des deux associations, les volontaires ont réussi à récolter la somme de 2000 euros pour organiser le transport du fourgon d'incendie entre le Luxembourg et Coimbra.