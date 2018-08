Explosion du camion citerne: deux morts, plus de 60 blessés

Un camion citerne a explosé lundi en début d'après-midi sur le périphérique de Bologne, dans le nord de l'Italie, provoquant une énorme gerbe de feu et un violent incendie, ont annoncé les pompiers.

Selon les médias italiens, l'incident a "au moins" fait deux morts et plus de 60 blessés. Le Corriere di Bologna évoque 84 blessés.



Une dizaine se trouve dans un état grave. L'explosion, dont les causes ne sont pas encore connues, s'est produite à hauteur du quartier de Borgo Panigale, près de l'aéroport. Nombre de blessés ont été touchés par des débris ou par des vitres ayant volé en éclats dans le voisinage.







Violento #incendio, seguito da diverse esplosioni, è scoppiato a Borgo Panigale, periferia di #Bologna. A originare il tutto un incidente stradale in tangenziale che ha coinvolto un camion con materiale infiammabile. Si registrano feriti. pic.twitter.com/6pd6tGNIQb — Rai Radio1 (@Radio1Rai) 6 août 2018

#BorgoPanigale #6ago 15.00, squadre #vigilidelfuoco al lavoro: inviate sul posto sezioni operative, nucleo #usar e #cinofili. In corso la ricognizione aerea elicottero reparto volo di Bologna pic.twitter.com/TtPdGSFWz1 — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) 6 août 2018

Des images diffusées par les pompiers montraient une grosse colonne de fumée noire s'élevant au-dessus de la carcasse du camion et de voitures en flammes sur un parking jouxtant l'autoroute."Les équipes sont sur les lieux, l'intervention est en cours", ont précisé les pompiers sur Twitter.L'explosion a laissé un énorme trou sur le périphérique, comme le prouvent bon nombre de vidéos postées sur les réseaux sociaux. Vers 16h, un porte-parole des pompiers a expliqué à l'AFP que le feu était éteint.