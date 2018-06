Finalement, l'attraction d'Europa Park "Piraten in Batavia" sera reconstruite

.@MichaelMack était ce soir l'invité du #SWRLive. Il l'a confirmé au micro de la radio allemande @SWRAktuell : les pirates reviendront ! Nous ne pouvons pas donner plus détails pour le moment, mais ils retrouveront une place. https://t.co/4qcuC8CghR — Europa-Park FR (@EuropaParkFR) 6 juin 2018

Dans un premier temps, le parc de loisirs allemand avait annoncé sur son compte Twitter qu'il réfléchissait à un nouveau concept pour remplacer "Les Pirates de Batavia", attraction familiale et très populaire, dévastée par l'incendie du samedi 26 mai Mais finalement, Michael Mack, propriétaire du parc, a annoncé lui-même sur la page Facebook d'Europa Park que l'attraction allait renaître de ses cendres dans le quartier scandinave.Il faut dire que de nombreux internautes se sont mobilisés pour signer une pétition s'opposant au remplacement de la célèbre attraction. Celle-ci a recueilli plus de 9.500 signatures. Assez, visiblement, pour montrer leur attachement à cette attraction historique et amener les propriétaire du parc à changer d'avis.Une nouvelle accueillie avec joie par tous les fans luxembourgeois du célèbre parc d'attractions.Pour l'heure, on ne sait pas exactement quand cette version restaurée des Pirates de Batavia verra le jour.