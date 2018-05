EU Most Wanted Les criminels qui pourraient vous rapporter gros Europe Europe





De droite à gauche, de haut en bas: Shaun Walmsley, Vasileios Palaiokostas, Said Razzouki, Ridouan Taghi, Shane O'Brien, Tibor Foco.

© EU Most Wanted Nombreux sont les criminels qui figurent sur la liste des fugitifs les plus recherchés d'Europe.

Le site Europe's Most Wanted Fugitives a été mis en ligne pour de multiples raisons. L'une d'elles étant d'inciter les civils à signaler des criminels qui échappent à la justice depuis un certain temps.



En général, la liste comprend une cinquantaine de fugitifs: tous sont recherchés pour des crimes différents mais doivent être signalés par quiconque les aperçoit.



Dans certains cas, les polices européennes ont décidé de proposer une récompense à quiconque fournirait des informations qui mènerait à une arrestation.



C'est le cas pour: Shaun Walmsley et Shane O'Brien qui sont recherchés par la police britannique, Said Razzouki et Ridouan Taghi, tous deux recherchés par la police néerlandaise, Tibor Foco recherché par la police autrichienne et Vasileios Palaiokostas qui est recherché par la police grecque.



Dans la majorité des cas, la récompense va de 20.000 à 50.000 euros. En ce qui concerne l'individu recherché par la police grecque cependant, la récompense s'élève à ... 1.000.000 d'euros.



Sachez que ces criminels sont tous recherchés pour des crimes sérieux et qu'ils sont considérés comme dangereux. Il vaut donc mieux garder ses distances si vous les apercevez.