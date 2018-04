Course-poursuite à contresens sur l'autoroute: deux blessés graves

© Auto Bohr/Facebook © Auto Bohr/Facebook Previous Next

D'après nos informations, un homme âgé de 29 ans aurait tenté d'échapper à un contrôle et aurait provoqué un grave accident sur l'A8 entre Dillingen et Saarlouis.Engagé à contresens sur l'autoroute, il a percuté une autre voiture dans laquelle se trouvaient deux personnes, une femme de 56 ans et un homme de 34 ans.Ils ont souffert de blessures superficielles. Pour leur part, le fuyard et son copilote de 51 ans ont été grièvement blessés.D'après les médias allemands, le conducteur serait connu des services de police et aurait été sous l'influence de l'alcool.La voiture portait des plaques luxembourgeoises d'après le Tageblatt.