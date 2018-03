Pas de panique Des attaques terroristes vont être simulées à Francfort Europe Europe





Francfort vue d'en haut.

© AFP La police allemande a communiqué son intention de réaliser des simulations d'attaques terroristes à Francfort-sur-le-Main.

Ces simulations auront lieu dans la nuit du 20 au 21 mars au sein de la gare centrale de Francfort-sur-le-Main (Hauptbahnhof).



Les exercices se dérouleront entre 22h et 5h et impliqueront la police ainsi que les services de secours. De nombreux scénarios seront mis en scène afin de préparer les secours à réagir en cas d'attaque terroriste.



La police allemande tient à signaler que des explosions et des coups de feu pourront être entendus mais que cela fera partie des exercices. Des personnes maquillées afin d'avoir l'air blessées prendront également part aux simulations.



Les trains seront déviés durant toute la durée de l'exercice et le périmètre sera bouclé afin de permettre aux autorités de travailler en conditions réelles.