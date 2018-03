"Trop de travail pour un homme fatigué" Le Canard Enchaîné dépeint un Jean-Claude Juncker "usé" Europe Europe





© Photo de l'article du Canard Enchaîné Dans son édition de mercredi, le journal satirique Le Canard Enchaîné dresse le portrait d'un Jean-Claude Juncker "usé" et à la "capacité de travail limitée".

"Ca y est, le vieux briscard a lâché" commence l'auteure du "Luxembourgeois gentilhomme". À la tête de la Commission européenne depuis novembre 2014, Jean-Claude Juncker serait "fatigué", "usé" et aurait "cessé de faire semblant". Au point que l'ancien Premier ministre du Grand-Duché enchaînerait les absences et aurait cessé de se défendre, notamment contre les accusations d'alcoolisme.



L'explication tiendrait de la lassitude et d'un rythme de travail très élevé. Trop élevé même. "Être président de la Commission, ce n'est pas être Premier ministre du Luxembourg, aurait-il un jour avoué, comme le rapporte le Canard. Je dois travailler quatorze ou quinze heures par jour, et ça, je n'y étais pas habitué." Un fonctionnaire de la Commission abonde dans ce sens, estimant que "diriger le Luxembourg, c'est comme être maire d'une ville moyenne" et ajoutant que "Juncker a toujours eu une capacité de travail limitée".



La nomination récente et bruyante de Martin Selmayr au poste de secrétaire général de la Commission ne serait alors que l'officialisation de son importance prise dans la gestion quotidienne des journées de Jean-Claude Juncker (et donc de la Commission).



Si le Canard Enchaîné voit juste, la fin de son mandat à la tête de la Commission, prévue en 2019, sera alors une douce libération pour l'ancien Premier ministre.