La plaisanterie de Juncker avant son dîner avec Theresa May

Le sourire du Premier ministre français Edouard Philippe en dit long. Les rires parmi le parterre de journalistes encore plus. Questionné sur ce qu'allait donner son dîner avec Theresa May afin de faire avancer les négociations du Brexit, Jean-Claude Juncker a encore frappé :"Je n'ai jamais compris pourquoi les journalistes, même les plus illustres, demandent toujours à avoir les résultats d'une réunion avant qu'elle n'ait eu lieu. Je verrai Mme May ce soir, on discutera, et vous verrez à l'autopsie."Pour sûr, cet énième bon mot s'ajoute à une longue liste dont le président de la Commission européenne a le secret. On vous en parlait il y a quelques semaines, le temps d'un portrait vidéo