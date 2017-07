L'homme qui vaut un million d'euros

© Europe's Most Wanted Fugitives

D'origine grecque, il est recherché pour meurtre, tentative de meurtre, coups et blessures graves, menaces et chantage, faux et usages de faux, kidnapping, prise d'otage, vol à main armée, participation à une organisation criminelle et saisie illégale d'un hélicoptère et de bateaux.L'homme est né en 1966 (51 ans) mesure 1,65 m et a les yeux bruns. Son profil est, lui aussi, en ligne sur le fameux site "Europe's Most Wanted".Les autorités grecques sont prêtes à récompenser gracieusement toute personne qui les aidera à mettre le criminel derrière les barreaux: une récompense d'un million d'euros a été promise. Rappelons que Mohamed Ezzi est toujours recherché pour des crimes commis au Luxembourg. Plus de détails ici