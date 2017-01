L'ex-copain d'Ana Lopes s'est confié dans une interview

L'ex-petit copain d'Ana Lopes, Marco S. a accordé une interview à Bomdia.lu. Le jeune homme explique qu'il ne veut plus être vu comme un coupable. Il assure qu'il a coopéré avec la police et que même si sa relation avec la jeune femme était tumultueuse, il n'aurait jamais pu commettre ce crime.Quand on lui pose la question de ce qui aurait pu arriver à Ana Lopes, son ex compagnon avoue qu'elle était mêlée dans le trafic de drogues. Il décrit son ex-copine comme quelqu'un capable de tout. La mère d'Ana Lopes avait même trouvé des drogues dans les affaires de la jeune femme. Il avait accompagné les parents d'Ana pour emmener le contenu à la police.Toujours selon les dires du jeune homme, le jour où Ana a disparu, il aurait vu une amie le matin, puis il serait resté tout la journée à la maison.

Il faut aussi souligner que chacun est présumé innocent jusqu'à preuve du contraire et au-delà de tout doute raisonnable.



Retrouvez l'intégralité de la vidéo ici sur le site de bomdia.lu Jeudi, un corps calciné a été retrouvé à l'arrière d'une voiture de marque BMW à Roussy-le-Village, à proximité de la frontière franco-luxembourgeoise. Le parquet de Metz avait expliqué que l'état "très dégradé" du cadavre rendait une analyse ADN nécessaire afin de déterminer son identité . Le Parquet avait confirmé samedi vers 23h00 que les analyses ADN avaient permis d'établir l'identité de la victime découverte à Roussy-le-Village aux abords de la frontière luxembourgeoise. Il s'agit donc bien d'Ana Lopes, la femme portée disparue à Bonnevoie.Les autorités soupçonnent une agression suivie d'un enlèvement. En effet, la jeune femme aurait été agressée avant d'être forcée à s'asseoir dans une voiture qui l'aurait ensuite emmenée en France.