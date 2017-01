Il avait empoisonné son frère avant de provoquer un incendie

Un autre homme, âgé de 35 ans, doit également répondre de ses actes devant la justice. La victime, âgée de 30 ans à l'époque, avait d'abord été empoisonnée avec une boisson. L'accusé principal avait ensuite mis le feu à l'appartement de son frère. Le corps avait été découvert après que l'incendie ait été éteint. Le soupçon d'incendie volontaire était rapidement apparu.

Et cela parce que le feu s'était déclaré en deux endroits, près du sèche-linge et sur le canapé-lit, comme un expert l'a expliqué cet après-midi.

Le médecin légiste, qui a réalisé l'autopsie, a dit avoir constaté des brûlures plus graves sur le dos du cadavre, mais aucune trace de violence. Quand l'incendie s'est déclaré, la victime était encore en vie et elle avait inspiré de la fumée. Une intoxication par la fumée était la cause de la mort et l'homme était décédé en quelques minutes. Une voisine qui fuyait les flammes, avait encore entendu la victime gémir. Selon un toxicologue, une forte dose - voire une très forte dose - d'un psychotrope avait en outre été découverte dans le sang de la victime.

Deux psychiatres ont ensuite tiré la même conclusion, à savoir que l'accusé, qui avait été arrêté trois semaines après les faits, était totalement responsable pénalement. Lors de ses entretiens avec les psychiatres, l'homme avait notamment raconté que la victime le harcelait et qu'elle avait même tenté de l'empoisonner en 2007, ce dont on n'avait pas de trace. L'expertise psychiatrique en rapport avec des faits d'une extrême gravité et de violence, n'avait montré aucune maladie ni aucun trouble de la personnalité, mais de la haine à l'égard de son frère. Le meurtre de ce dernier, un fait peu fréquent, avait été minutieusement préparé, tout comme la fuite de l'accusé. Ce dernier avait tout avoué.

Selon l'enquêteur de la police judiciaire, l'accusé principal avait semé des fausses pistes lors de l'interrogatoire. Il avait entre autres laissé sous-entendre un suicide de son frère. Par ailleurs, au commencement, le co-accusé lui avait fourni un alibi.

Au début de la séance, deux avocats de parties civiles, celui de la propriétaire de l'appartement et celui d'une assurance, avaient demandé ensemble quelques 37.000 euros de dommages et intérêts.

Quatre séances sont prévues pour ce procès.