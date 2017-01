Trafic TER perturbé mercredi pour les frontaliers

TER Flash trafic suite à l'agression d'un controleur à Uckange trafic TER fortement perturbé en Lorraine

Marc MATHEY January 3, 2017

le panneau d'affichage aux lux avec train vers Metz supprimé Caponi lydie January 3, 2017

Blackout gare de Thionville, les trains sont à l'arrêt. Usagers TER Metz-Lux January 3, 2017

On arrive à #Thionville et tout le monde doit descendre !

On arrive à #Thionville et tout le monde doit descendre ! Quelle bande de @&:*#! #Metz Aswin Lutchanah January 3, 2017

Le trafic vers la Lorraine est très perturbé en cette fin d'après-midi. La cause de la perturbation est une agression d'un contrôleur à Uckange.Les contrôleurs ont utilisé leur droit de retrait mardi soir. Cette information a été confirmé par Marc Mathey, responsable Transformation Digitale chezDe nombreux trains ont été retardés et supprimés. De plus, des problèmes techniques se sont greffés à ce mouvement social.La journée de mercredi s'annonce compliquée pour les 10.000 frontaliers se rendant au Grand-Duché en train.Si des bus sont prévus ainsi que des trains sans contrôleur, il est recommandé aux usagers de se renseigner avant de voyager. Le #CovoitMetzLux sur Twitter est relancer.Un autre incident électrique est signalé vers 17h. La gare de Thionville se trouve dans le noir.