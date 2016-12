Beléiften a praktesche Kalenner vu Gewerkschaft virgestallt

Et steet am Zeeche vum 175. Anniversaire vun der Administratioun Post respektiv vum 25. Anniversaire vun der Entreprise Post.

Op dem Kalenner gesäit een dann och déi verschidde Facettë vun der moderner Post - vun Timbere bis Satellittekommunikatioun.Op der Récksäit vum Kalenner, deen engem dat ganzt Joer iwwer eng praktesch Hëllef ka sinn, fënnt een d'Tariffer vun Enveloppen a Päck, déi ee verschécke wëll.A senger Ried sot de Raymond Juchem, President vun der Bréifdréieschgewerkschaft, datt de Bréifdréier a sengen Aen nach ëmmer d'Aushängeschëld vun der Lëtzebuerger Post wier: "An dat soll an Zukunft och esou bleiwen."De Kalenner gëtt elo verdeelt ... a vergiesst net, Ärem Bréifdréier fir Neijoerschdag ze wënschen ...Lëtzebuerg, de 19. Dezember 2016

Här Minister, Här Generaldirekter, Dir Dammen an dir Hären,

Am Numm vun der Bréifdréieschgewerkschaft begréissen ech iech ganz härzlech op der offizieller Presentatioun vum Bréifdréieschkalenner fir d'Joer 2017. E steet dës Kéier am Zeeche vum 175. Anniversaire vun der Administratioun Post respektiv vum 25. Anniversaire vun der Entreprise Post.

Ganz speziell begréissen wëll ech eise Vizepremier a Ministre de tutelle Etienne Schneider, de Generaldirekter Claude Strasser, d'Direktesch vu Post Courrier d'Madame Hjoerdis Stahl, an de President vum Verwaltungsrot den Här Serge Allegrezza.

All den aneren Inviteeën respektiv deene Persounen, déi bei der Preparatioun an dem Ausschaffe vun eisem Kalenner gehollef hunn, och e grousse Merci.

1842 ass jo laut Geschichtsbicher den offiziellen Datum wou d'Administration des Postes zu Lëtzebuerg gegrënnt gouf.

Vu dass d'Post d'next Joer déi zwee genannten Anniversaire wäert feieren, si mir als Bréifdréieschgewerkschaft houfreg, mat eisem traditionelle Kalenner den Ufank vun dësen Festivitéite kënnen ze maachen.

1842 hätt secher kee geduecht, dass eng Kéier aus dëser Administratioun des Postes, déi als klengen Dengschtleeschtungsbetrieb mat wéineg Personal ugefaang huet, 175 Joer méi spéit de gréissten Employeur am Land géif ginn.

Och 1842 gouf et schonn eng Zort Bréifdréier, mee dat war nach am Postkutschenzäitalter, wou de Courrier iwwer dëse Wee vun enger Plaz op déi aner bruecht gouf. Deemols huet natierlech nach kee vu Bréifboîte geschwat oder och nëmmen dru geduecht, dass de Courrier, no Kritäre wéi J+1 oder J+2 misst verdeelt ginn.

D'Geschicht an d'Evolutioun vun der lëtzebuerger Post ass also zu enger richteger Success Story ginn.

Bis laang an d'zwanzegt Joerhonnert konnt een och hei zu Lëtzebuerg awer net vu korrekten Aarbechts- a Lounkonditioune schwätzen, an och un e korrekt soziaalt Emfeld war laang Joren net ze denken.

Dofir war et och enorm wichteg, dass sech iergendwann e puer ganz staark Charakteren fond hunn, déi sech gewerkschaftlech organiséiert hunn an de néidegen Drock mat der néideger Solidaritéit opgebaut hunn, fir eng Besserstellung vun de schaffende Leit ze erreechen, an dat virun allem bei den Aarbechts- a Lounkonditiounen. Déi Zäit war dat alles net esou evident. Besonnesch schwéier waren och op der Post d'Krichsjoeren, wou eenzel Gewerkschafter sech géint de preiseschen Okkupant gewiert hunn an hiirt Liewe riskéiert hunn. Hir Geschicht gehéiert och zur Geschicht vun der Post, well et ware couragéiert Leit a wiirklech Helden, déi mir ni wäerten an dierfe vergiessen.

D'Erfollegsgeschicht vun der Post huet dann och indirekt mat de Gewerkschafte vun der Post ze dinn.

D'Gewerkschaften a virun allem d'Bréifdréieschgewerkschaft hu sech ëmmer fir di schaffend Leit an eisem Betrieb agesat, ouni awer trotz allem d'Intresse vun der Post aus den Aën ze verléieren.

De gesonde Sozialdialog, dee wéinstens emol an de meeschte Fäll bei eis an der Entreprise d'Regel ass, huet och gewisen, wéi wichteg et ass, wa net iwwert d'Käpp vun de Gewerkschaften, also indirekt vun de schaffende Leit ewech decidéiert gëtt – och wann et natierlech zu onvermeidleche Sozialkonflikter koum an nach wäert kommen.

Wann ech vun enger Success Story geschwat hunn, géif ech vläicht e puer Stéchdatumer aus dem Postwiesen opzielen, wuelwëssend awer, dass déi éischt 150 Joer net onbedingt vun Innovatioun geprägt woren:

1852: Emissioun vum 1. Timber

1855: 1. Elektreschen Telegraph

1864: D'Administratioun des P&T ass gegrënnt ginn

1909: Grënnung vum Bréifdréierverband

1910: Déi éischt Postautoën sinn agefouert ginn

1911: Checken a Virementën sinn agefouert ginn

1928: Déi éischt Flugpost ass verschéckt ginn

1947: D'Amicale vun der Post ass gegrënnt ginn

1972: Eischt Schrëtt a Richtung Satellitekommunikatioun / Ouverture vum heitege Centre Postal op der Gare, dee wéi gewosst nächst Joer ofgerappt gëtt

1988: De Fibre optique ass verluegt ginn, an d'Messagerie postale gouf gegrënnt.

Et soll een dann och ernimmen, dass de Staat och an de ganze Joeren Suën mat der Post verdingt huet.

U sech ass de postalesche Wendepunkt awer du viru 25 Joer, also 1992, agetrueden.

Aus der Administration des Postes et Télécommunications ass eng autonom Entreprise des P&T ginn, an dat duerch e neit Postgesetz.

An anere Wieder: mir hunn eis missen esou opstellen an derfir suergen, dass genuch Recette generéiert goufen fir di lafend Fraisën ze decken.

Ech perséinlech war 1992 grad emol dräi Joer op der Post an hat mat der Gewerkschaftsaarbecht nach guer näischt um Hutt.

Ech weess awer nach, dass ech mir déi Zäit trotzdem e bësse Gedanken ëm meng Zukunft op der Post gemeet hunn, well ee sech net sécher war, wat duerch dëse Wiessel an de nächste Joeren a Jorzingte berufflech op ee kéint zoukommen.

Bon, eppes ass sécher: D'Post huet sech der Kokurrenz, déi lues a lues an eist Land komm ass, gestallt, an eben duerch dës Konkurrenz respektiv bedingt doduerch, dass mir eis autofinanzéiere mussen, si mir permanent gewuess an hunn eben eng formidabel Evolutioun ageschloen.

Mir bidden eise Clientën haut eng Produits-Palette un, déi hires Gläiche sicht.

All dat wir wahrscheinlech net agetrueden, wa mir 1992 net an eng Entreprise ëmgewandelt gi wieren.

Ech kommen dann och net derlaascht, fir do op dat aktiivt an haut schonn pensionnéiert Personal hinzeweisen, dat haaptsächlech derfir verantwortlech ass a war, dass d'Post iwwerhaapt dësen erfollegräiche Wee konnt goen.

E battere Bäigeschmaach bleift dann awer och.

D'Konsequenzen dervun, dass mir ons zum Deel vum Staat geléist hunn, resp. déi eenzel Liberaliséierungsphasen, hu mat sech bruecht, dass d'Aarbechtskonditioune fir d'Personal dësem plus ou moins reng ekonomeschen Emstand ugepasst gi sinn.

1992 war da wéi schonns gesot en intressant Joer.

Ech hat jo schonn ugedeit, dass an den éischten 150 Joer, wat virun allem d'Innovatioun am postalesche Secteur ugeet, quasi e Stëllstand geherrscht hat oder op d'mannst alles méi lues gaang ass.

Eréischt 1992 ass am Fong den innovative Wiessel an d'Wee geleet ginn.

Hei dann och eng Oplëschtung vun de wichtegsten Neierungen, déi an de leschte 25 Joer agefouert goufen:

1993: déi mobil Téléphonie vu Luxgsm ass agefouert ginn, an dat mat der phantastescher Evolutioun, déi dëse Réseau an engem scho bal geckegen Tempo an de leschte Joere geholl huet

1995: Dat war e ganzt intressant Joer, well et gouf den éischten Accès op den Internet a bal zäitgläich sinn déi éischt Servisser am Internetberäich op der Post agefouert ginn

1997: De Publicitéitspak I-Mail ass bei Post Courrier lancéiert ginn

1998: D'Prepaidkaart Tiptop ass mat enormem Succès agefouert ginn

2000: Do ass den E-Banking um CCP Connect agefouert ginn

2006: Do huet de neie Centre de Tri zu Betebuerg seng Diren opgemaach

2008: D'Tëlee vun der Post an den Iphone 3G si bei der Post lancéiert ginn

2009: D'Commercialisatioun vun der Easy Visa Kaart an Hot City sinn an d'Liewe geruff ginn

2010: Déi éischt elektresch postalesch Gefierer sinn op der Strooss zirkuléiert

2011: De Luxfiber gouf lancéiert

2012: Och e wichtegt Joer: Do huet d'Post menges Wëssens de Green Award am Secteur public kritt, dëst wéinst hirem RSE-Programm

Dat selwecht Joer ass am Métier Post Courrier, deen haut immens erfollegräiche Produit, de Packup24, lancéiert ginn.

Tëschenduerch sinn eenzel Partenariater mat verschiddene Gesellschaften ofgeschloss ginn: Eltrona, Greco, TNT, Victor Bück, Net Core, fir der just e puer ze ernimmen.

Virun allem muss een dann awer och nach op déi eenzel Datazentren hiweisen, déi an de leschte Joere gebaut goufen.

2013 huet d'Entreprise sech dunn e neie Numm ginn a parallel derzou ass d'Strategie „Déi nei Post" presentéiert ginn.

Schlussendlech gouf d'Entreprise einfach op de Numm „Post" ëmgedeeft, an dat war sécher de gudde Choix: e kuerzen, einfache Numm, deen alles regruppéiert an deen all Mënsch geleefeg war. Och a punkto Marketing konnt de Choix net besser sinn.

Ab deem Moment sinn dunn a kuerzen Ofstänn ëmmer erëm nei postalesch Produitën op de Maart komm.

An deem Kontext muss een dann och nach op eise Partenariat mat der Raiffeise-Bank hiweisen.

Da muss een och nach op de Logistik-Secteur hiweisen, well do kéint d'Post duerchaus nei Gewënner erwirtschaften. Hei besteet jo ewell rezent eng Cooperatioun mat der SingPost an et si weider Projetën an der Planung. An dësem Secteur besteet fir de Post Group sécher e grousst Potential.

Perséinlech hoffen ech, dass dann och dat néidegt Kapital zur Verfügung gestallt gëtt, fir dass dësen Zukunftsprojet och eng Success Story gëtt.

Momentan si mir, wéi gewosst ass, an engem méi schwierege finanziellen Emfeld, wat virun allem d'Benefisser ubelaangt.

Och am Sënn vun eiser Gewerkschaftsaktivitéit hoffe mir, dass et net méi all ze laang wäert daueren, bis dës Chifferen sech erëm an de gewinnte Regioune vun de Benefisser wäerten erëm fannen.

Zum Schluss nach dat hei:

1842, wou et hei zu Lëtzebuerg mat der Post ugaang ass, gouf et schonn eng Zort Bréifdréier.

Wann och villes aus däer aler Zäit haut kee Bestand méi huet, esou besteet de Bréifdréieschberuff trotz Internet, Mailing, Smartphone an och trotz aller Schwaarzmolerei nach ëmmer.

De Bréifdréieschberuff mat senger sozialer Komponent ass en haarden Job, mee déi Leit, déi dëse Beruff ausüben, si wichteg Kontaktpersounen tëscht dem Client an der Post.

Die 365 Tournéen, oder besser gesot d'Bréifdreier, beliwweren all Schaffdag all Bierger a ganz Lëtzebuerg. Dëse perséinlechen Service oder dës Dingschtleeschtung bitt keen aneren hei zu Lëtzebuerg.

Dofir ass de Bréifdréier a mengen Aën nach ëmmer d'Aushängescheld vun der lëtzebuerger Post, an dat soll an Zukunft och esou bleiwen.

Perséinlech sinn ech dann och iwwerzeegt, dass wann den 200. Anniversaire vun der Post gefeiert wäert ginn – also dann, wa vill Leit hei am Sall schonn an der Pensioun wäerten sinn – et de Bréifdréier nach an däer enger oder anerer Form wäert ginn.

A natiirlech och de Bréifdréieschkalenner!

Mat dësem passende Schlusswuert soen ech Iech merci a géif den Här Minister an de Generaldirekter heihinner bieden fir eis Iwwerreechung.