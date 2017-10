Les forêts ont beaucoup souffert ces 30 dernières années

On peut immédiatement en tirer une conclusion: sur les 30 dernières années, les forêts ont beaucoup souffert au Grand-Duché.Si l'on se penche sur les chiffres de l'état phytosanitaire des forêts, on constate également que le pourcentage des arbres nettement endommagés a été multiplié par 9. En effet, en 1986, seuls 4,2% des arbres sur le territoire présentaient des dommages sévères. En 2016, cette valeur est montée à 38,3%.Moins significatif mais toujours en hausse: le pourcentage des arbres légèrement endommagés. Il est passé de 18,7% à 33,1%.Malgré le "mauvais état" des forêts au Luxembourg, les derniers chiffres disponibles sur le site du Statec indiquent une augmentation de la superficie forestière de 2000 à 2010.En hectares, cela représente 85.000 ha en 2000 contre 86.150 ha en 2010 Selon les chiffres publiés par Statec, en 2010, pas moins de 45.350 hectares de forêts étaient privés contre seulement 40.800 hectares de forêts publiques. Cela représente exactement 52,641% de la surface totale des forêts du Grand-Duché Si l'on considère l'état phytosanitaire des forêts au Luxembourg en 2016 et le fait que la majorité de celles-ci sont privées, la question se pose: la privatisation des forêts leur est-elle bénéfique?