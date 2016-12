Des phares obstrués, ça vous coûtera...

Avec l'usage du sel sur les routes, les projections d'eau sont plus sales que d'ordinaire. Et des phares obstrués par la saleté, ça peut vous coûter cher.

74€ pour être précis. En plus de moins bien éclairer la route, vous êtes moins facilement repérables par les autres usagers de la route.Idem pour une plaque minéralogique illisible, rappelle le Luxemburger Wort ce matin : s'il est difficile de la lire, c'est 49€ qui sortiront de votre porte-monnaie.Pour aller plus loin, retrouvez nos conseils pour préparer votre véhicule pour l'hiver et empêcher la formation de givre ou de buée sur les vitres.