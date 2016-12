Un train est parti vers la France

Mise à jour 20h30 :Un train est parti vers Bettembourg, Thionville et Metz. Il ne desservira pas tous les arrêts d'après le personnel CFL à bord.Aucun détail n'a été communiqué par les CFL si ce n'est qu'un problème "opérationnel" serait à l'origine de la panne. L'incident s'est produit au poste d'aiguillage de Bettembourg. Le même qui avait déjà connu de gros problème cet été suite à des inondations Toujours selon les CFL, toutes les lignes sont concernées et la durée estimée jusqu'au rétablissement du service normal est de plus d'une heure.Toutes les lignes ont été touchées et retardées.Des bus de substitutions auraient été "commandés". La plupart des trains en direction de Bettembourg ont retroussé chemin vers Luxembourg. Un à réussi à passer la frontière en roulant au pas.Devant la gare, des dizaines de frontaliers attendaient des bus en direction de la France.