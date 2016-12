Europol rediffuse l'avis de recherche d'un criminel

Impression écran de l'avis de recherche de Kevin Perstner publié par Europol. © Europol

Nous vous en parlions il y a quelques temps : Europol, qui recherche plusieurs personnes en lien avec le Grand-Duché , a donc choisi de diffuser la fiche de recherche d'un criminel. Il s'agit de Kevin Perstner , un Français de 26 ans recherché pour un cambriolage violent En 2015, trois individus se sont introduits chez un couple d'octogénaire à Luxembourg. Ces derniers ont été grièvement blessés. Deux des trois individus recherchés ont été arrêtés (et sont détenus au Grand-Duché), mais Perstner est toujours introuvable. Si vous l'apercevez, prévenez les forces de l'ordre ou bien connectez-vous sur son avis de recherche pour transmettre (anonymement ou non) les informations qui vous paraîtraient utiles.Ce "calendrier de l'Avent" des criminels recherchés par Europol est un moyen pour relancer l'intérêt et la vigilance de la population.