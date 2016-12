Fêtes de fin d’année, gare aux cambriolages !

Quelques raisons simples expliquent ce phénomène ! Les journées sont plus courtes et il fait sombre plus longtemps. L’obscurité favorise la discrétion et arrange donc les cambrioleurs. Les températures en dessous de 0 réduisent aussi la surveillance du voisinage.



Tout comme en été, il s'agit d'une période de vacances donc beaucoup de gens profitent des congés et sont absents. Autre explication : les cadeaux qui s'entassent dans les maisons avant d'être distribués. La perspective d’un butin important est alléchant pour les cambrioleurs.



Voici quelques conseils simples pour minimiser les risques de cambriolages :



« Faites vivre » votre maison durant votre absence et donnez l’impression que votre logement est occupé à tout instant.

Proposer à vos voisins d'assurer la vigilance mutuelle de vos logements et demander une surveillance gratuite auprès de votre bureau de police (patrouilles, tournées de quartier) pendant vos absences.

En ce qui concerne les cadeaux, évitez qu'ils soient visibles depuis l’extérieur, fermez donc vos volets dès que la nuit tombe.

Soyez prudent au moment de vous débarrasser des emballages de cadeau. Des cartons d'équipements électroniques devant votre maison constituent un indice révélateur pour les personnes mal intentionnées.

La vigilance concernant aussi votre véhicule pendant vos achats de Noël. Placez vos achats dans le coffre à l'abri des regards et ne laissez votre véhicule dans un endroit non surveillé.

Restez discrets sur les réseaux sociaux. Évitez la géolocalisation de vos statuts ou autre publication en ligne.

Par exemple : utilisez la lumière pour signifier votre présence en cas d’absence. Utilisez des minuteurs sur vos lampes pour qu’elles s’allument et s’éteignent automatiquement régulièrement.