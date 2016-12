Que faire ce weekend au Luxembourg?

Plusieurs marchés de Noël ouvrent leurs portes ce vendredi. En effet, à Differdange et à Pétange, les festivités commenceront à partir de 15h00 jusqu'à 22h00.La première grande foire "made in Portugal" ouvre ses portes ce weekend à la Luxexpo. Les portes ouvrent à 14h00 et ferment à 21h00. Assurez-vous d'aller y jeter un coup d’œil (aussi samedi de 13h00 à 21h00 et dimanche de 10h00 à 19h00).Le festival "into the wild" de Rainy Days commence vendredi à la Philharmonie et se poursuivra pendant quinze jours au mois décembre. Traversez des "paysages sonores touffus et enchevêtrés dont la tondeuse la plus perfectionnée ne s’en remettrait pas".Vous aimez le cirque? Et bien le Luxemburger Adventcircus vous attend au Glacis à 18h00 pour une soirée de folie.Vous voulez rire? Rendez-vous à Esch-sur-Alzette au Showtime pour un spectacle d'humour prénommé "Joucla et Massot". Ça commence à 19h30!Et du 2 au 4, retrouvez l'exposition "De Mains de Maîtres" qui met en valeur l'artisanat luxembourgeois.Le marché reprend ses droits sur la place Guillaume II et ce de 7h00 jusqu'à 13h30. A vous de jouer!Pour fêter ses dix ans, le Mudam a invité Wim à exposer ses œuvres sur deux étages. "Mudam Go Tattoo" vous propose un atelier pour enfants de 6 à 12 ans.Saint-Nicolas va passer par la gare de Bettembourg ce weekend. Un cortège à ne pas manquer puisque des bonbons seront distribués tout au long du circuit suivant: place de la Gare – pont Emile Hammerel – rue de l'Indépendance- rue Amélie– place Nelson Mandela. Départ à 15h00!Friands d'expériences hors du commun ? Que diriez-vous de dîner dans le noir ? Le "Dinner in the Dark" au Guddesch vous propose 4 verrines, 4 entrées, 4 plats chauds, 4 desserts, dégustation de 3 vins et un jus et le café! Rendez-vous à 20h00.Les magasins seront ouverts ce dimanche à Luxembourg-Ville. De plus, de nombreux marchés de Noël seront installés à travers le pays. Plusieurs raisons de quitter le confort de votre lit et d'aller vous promener dans une ambiance festive.Le vide-grenier hivernal aura lieu au Hall Victor Hugo à Limpertsberg. Une chance pour ceux qui sont toujours à la recherche de vêtements d'hiver et qui veulent profiter d'un prix avantageux. A partir de 9h00 jusqu'à 17h00 !Le char "Saint Nicolas", escorté par la police motorisée, sera accompagné par le char des anges, la calèche du père fouettard, les bonhommes de neige, plusieurs calèches avec scouts et jeunes pompiers. Ce dimanche à partir de 13h30 à la gare centrale de Luxembourg.