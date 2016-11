600 candidats pour 30 postes de conducteur à pourvoir

La première rame est déjà en production et elle sera livrée au Luxembourg en février 2017. Luxtram a commandé en tout 21 rames pour un montant de 83 millions d'euros.Luxtram recrute actuellement des conducteurs, qui seront amenés à conduire ces rames. Environ 900 personnes s'étaient inscrites pour les 30 postes à pourvoir. 600 vont à présent passer des tests et des examens.Pour le moment, le calendrier et l'enveloppe budgétaire sont toujours respectés.